Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mersin-Antalya kara yolunun Boğsak mevkisinde E.T. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
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