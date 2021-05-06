Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkhan'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 30 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ve 25 bin lira ele geçirildi.
Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Bahis Emniyet Genel Müdürlüğü
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