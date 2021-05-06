Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 21:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da boya atölyesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Yangın, Serdivan Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan boya atölyesinde çıktı. Atölyede çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, statik boya sonrası metallerin kurutulduğu fırında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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