Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda Z.A'nın kullandığı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Yaralanan Z.A. ve otomobilde bulunan M.S, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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