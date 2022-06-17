Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Aydın-İzmir Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik köpeği "Tina"nın yardımıyla yapılan aramada aracın havalandırma boşluklarına gizlenmiş, 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki C.T. ve A.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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