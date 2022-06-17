Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bağ evinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Aydın'ın Germencik ilçesinde bağ evinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Ortaklar Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi.
Aramalarda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli A.K. (24) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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