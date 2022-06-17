Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde durdurdukları şüpheli araçta yaptıkları aramada araç içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan A.U. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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