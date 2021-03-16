Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ev ve 5 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerinin kimlik bilgilerini tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.S.A, A.İ, K.B, A.K, D.K, Y.A. ve H.K'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Hırsızlık
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