Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gümüşhane'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kelkit-Köse kara yolunun Karaçayır Mahallesi yakınlarında, Osman Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç, önünde seyreden Celal K. yönetimindeki traktörü solladığı sırada karşı yönden gelen Onur T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların traktöre de çarptığı kazada, otomobil sürücüsü Onur T., hafif ticari aracın sürücüsü Osman Ç. ile yolcular yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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