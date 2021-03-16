Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl merkezinde cami hoparlöründen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesiyle ilgili de uyarı yapılıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ise sürüyor.

Sinop

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 345,56'ya yükselen Sinop'ta artışın önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentte, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri ise HES kodu sorgulaması yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Künç Köprü İlçeler Arası Minibüs Durağı'nda Kovid-19'a karşı alınan tedbir ve uygulamalara yönelik inceleme yaptı.

Otobüs firmaları ve minibüs kooperatifi yetkililerine bilgilendirmelerde bulunan Masatlı, toplu taşıma araçlarının yapısı gereği vatandaşların dar alanda bir arada olduğunu, bu nedenle tedbir ve kuralların asla göz ardı edilmeden tam uygulanması gerektiğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Amasya Belediyesi ekiplerince de kent genelinde dezenfeksiyon devam ediyor.