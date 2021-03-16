İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Aksaray ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 5 silah ve av tüfeği, 3 şarjör, 5 mermi ile bir miktar sentetik uyuşturucu, afyon sakızı ve esrar ele geçirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.