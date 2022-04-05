Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Jandarma, V.B. (45), M.S. (64), K.Ö. (41), G.B'yi (39) suçüstü yakaladı.
Bölgedeki aramada balyoz, çapa, çekiç, kürek ve levye ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.
Etiketler: Aydın Kaçak Kazı Antik Kent
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