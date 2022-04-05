Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa İçişleri Bakanı'ndan valilere: Terör tehdidine karşı teyakkuzda olun
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, farklı dinlerden birçok önemli günün bulunduğu nisan ayında terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, valiliklere teyakkuzda olmaları talimatı verdi.
Fransa basınındaki haberlere göre İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilikler, polis ve jandarmaya gönderdiği mesajda nisanın Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine ait önemli günleri içerdiğini hatırlattı.
Valiliklerden, ay boyunca özellikle dini mekanlarda yüksek terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını isteyen Darmanin, özellikle Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları nedeniyle kalabalık olacak dini mekanların dikkatle korunması gerektiğini belirtti.
Etiketler: Fransa Terör Saldırısı
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