İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), ülkede trafiğe yeni kayıt olan otomobil sayısının yüzde 14,3 azalarak 243 bin 479’a gerilediğini açıkladı.

Bu rakamın, trafiğe yeni kayıt olan otomobil sayısında 1998 yılının mart ayından bu yana en düşük seviye olduğu duyuruldu.

SMMT açıklamasına göre, mart ayında trafiğe kayıt olan yeni otomobillerde benzinle çalışanların sayısı yüzde 25,6, dizel yakıt ile çalışanlar yüzde 55,2, yarı hibrit çalışanlar ise (MHEV) yüzde 19,1 azalarak 44 bin 285’e geriledi.

Öte yandan, mart ayında trafiğe yeni kayıt olan otomobiller arasında, hibrit elektrikli araçların (HEV) sayısı yüzde 28,4, sadece elektrikli batarya ile çalışanların (BEV) sayısı yüzde 78 arttı.

Mart ayında ülkede en çok satan otomobiller sırasıyla, 6 bin 464 adet ile Tesla’nın "Model Y", 6 bin 547 adet ile Tesla "Model 3" ve 5 bin 515 adet ile Vauxhall Corsa oldu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Direktörü Mike Hawes, “Mart, genellikle yeni otomobil pazarı için yılın en önemli aydır. Bu nedenle bu performans ciddi hayal kırıklığı yaratıyor.” ifadelerini kullandı.