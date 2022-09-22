Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı yerde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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