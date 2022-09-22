Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı yerde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.