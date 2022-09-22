Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın geri ittiği 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 54 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botuyla kurtarılarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik Çanakkale Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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