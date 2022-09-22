Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması
[Fotograf: AA]
Edirne'de polis ekipleri, Ulus Pazarı'nda yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazara alışverişe gelen vatandaşları bilgilendirdi.
Yankesicilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı farkında olunması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Etiketler: Dolandırıcılık Edirne Polis
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