2021 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ Soğanının onay süreci 21 Eylül 2022’de tamamlandı. Böylelikle Tekirdağ soğanı, kentte coğrafi işaret alan 8’inci ürün oldu.

Tekirdağ Soğanının Osmanlı Devleti arşivlerindeki 17. yüzyıl narh kayıtlarına göre İstanbul'da tüketilen gıda maddeleri arasında yer aldığı görülüyor.

Tekirdağ Soğanı, kışlık bir çeşit olup, tadı acı, dış kabuk sayısı 2-4 adet, sert ve kuvvetli kokulu, az sulu ve dış kabuk rengi koyu. Soğan, 3 yıllık üretim sürecinden sonra tüketime hazır hale geliyor.

Şekil olarak yarım imralı diye adlandırılan ürünlere benzese de aslında ata tohumu.