Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes Dağı'na kar yağdı
[Fotograf: İHA]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Dün akşam saatlerinde Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.
Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Kar Yağışı
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