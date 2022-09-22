Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmete girmesinin bu yaz sezonunda turizmin hareketli geçmesinde etkili oldu. Başta Ayder Yaylası olmak üzere turizm merkezlerini 931 bin 913’ü yerli, 105 bin 703’ü ise yabancı olmak üzere 1 milyon 37 bin 616 turist gezdi.

Rize’de turist sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

Turistlerin Ayder Yaylası'ndan sonra bölgede en fazla ilgili gösterdikleri yer ise 29 metrelik dev çay bardağı ile dikkat çeken Çay Çarşısı oldu.

Dev çay bardağının seyir terasına çıkan ziyaretçiler buradan şehri fotoğrafladı, çay bardağı binasının önünde çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.