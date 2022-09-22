Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dupnisa Mağarası'nın yolu genişletildi
[Fotograf: AA]
Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'ya ulaşımın sağlandığı yol Mirasa Giden Yollar Projesi kapsamında genişletilip, bisiklet yolu yapıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dupnisa Mağarası ile Sarpdere köyü arasındaki yolun 6 metresi araç, 2 metrelikte bisiklet yolu olacak şekilde 8 metre genişletildiğini söyledi.
Proje kapsamında 15 bisikletin de hizmete kazandırıldığını anlatan Ekici, proje bütçesinin tamamının Avrupa Birliği tarafından karşılandığını vurguladı.
Konuşmaların ardından Ekici, yolu gezip yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler: Turizm
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