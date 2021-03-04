Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 2. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Aydın’ın Germencik ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.
Ortaklar Mahallesi Yala Sokak'taki bir inşaatta çalışan T.T. çalıştığı sırada 2. kattan zemine düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
T.T'nin vücudunda kırıklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 10:28
- 10:17
- 10:19
- 10:07
- 10:11
Sıradaki Haber
Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz