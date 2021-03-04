Ortaklar Mahallesi Yala Sokak'taki bir inşaatta çalışan T.T. çalıştığı sırada 2. kattan zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

T.T'nin vücudunda kırıklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.