Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.
Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, N.K'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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