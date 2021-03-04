Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nallıhan'dan Çayırhan Mahallesi yönüne giden Bülent Çelik'in (43) kullandığı 14 EH 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada diş hekimi olduğu öğrenilen Bülent Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Gülsen Çelik, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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