Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobilin bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Tütün tespit köpeği "Pire"nin de kullanıldığı aramada otomobilin bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirildi.
Sürücü E.B. gözaltına alındı.
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