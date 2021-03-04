Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gebze'de bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.
Güzeller Mahallesi 908 Sokak'ta bulunan İsmail Belen'e ait tost satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
İş yerinde hasar meydana geldi.
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