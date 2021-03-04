Dirmil Mahallesinde 70 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yeri ve kimliklerini belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A. ve H.A. yakalandı. Operasyonda çalınan hayvanlar da bulundu.

M.A'nın hayvan hırsızlığı, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hırsızlık malını satın almak suçlarından 11 ayrı suç kaydıyla hakkında yakalama kararı, H.A'nın da 8 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.