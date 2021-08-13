Ceviz Mahallesi'nde bulunan ve selden zarar görerek bir kısmı yaklaşık 3 metre çöken Ayancık köprüsünün sallanması ve tehlike oluşturması üzerine yaya trafiğine kapatıldı.

İlçede bulunan 3 köprüden yıkılmayan tek köprü olan ve ilçeyi birbirine bağlayan köprüde oluşan kalabalık ekiplerce tahliye edildi.

Üzerinde insan zinciri oluşturularak yardımların elden ele karşıya ulaştırıldığı köprüye, tahliyenin ardından şerit çekildi.

Önlem alınan köprü ulaşıma kapatıldı.