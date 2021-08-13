71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, OBAK ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama yapan ekipler, dün başladıkları arama çalışmalarında ilerleme kaydetmek için uğraş veriyor.