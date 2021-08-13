Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan N.W.M'nin (33), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü içerisinde 2013-2018 yıllarında silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.W.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PKK/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne üye olduğu öne sürülen bir kişinin Suriye'de yakalanmamak için İstanbul ve Kocaeli'de farklı adreslerde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos'ta N.W.M'yi (33) İzmit ilçesinde saklandığı belirlenen evde gözaltına almıştı.