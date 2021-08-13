Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da Kore gazisi Yusuf Alataş son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay’da vefat eden Kore gazisi Yusuf Alataş (93) Kırıkhan’da son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay’da Kore gazisi Yusuf Alataş için Kırıkhan mezarlık kompleksinde tören düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Alataş’ın cenazesi Kumlu ilçesi Batı Ayrancı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve askeri erkan katıldı.
Etiketler: Hatay
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