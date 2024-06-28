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Güncel
DHA 28.06.2024 17:17

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105'inci yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105'inci yılı kutlandı

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Yılmaz İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Salih Çetintürk ve daire amirleri katıldı.

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, `Gazi Mustafa Kemal, 26 Haziran 1919 tarihindeki ziyaretinde Tokat Belediyesini de ziyaret etmiştir.

Belediye binasında Tokat'ımızın ileri gelenlerinden oluşan 25-30 kişilik bir topluluğa hitabında şu cümleleri sarf etmiştir:

"Hiçbir müdafaa vasıtasına malik olmasak bile, dişimiz tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla, mücadele ederek, şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri görüyorum. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an milletim için şerefimle ölmeye hazırım.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tokat'ı ziyaretlerinde Mustafa Vasfi Bey'in evinde konaklamıştır. Tokatlı hemşerimiz Mustafa Vasfi Bey, Atatürk'le birlikte 19 Mayıs'ta Samsun'a gelen subaylardan birisidir" dedi. 

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