Çok Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.06.2024 17:10

Amasya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 104 kişi yaralandı

Amasya'da, Kurban Bayramı tatili döneminde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişinin öldüğü, 104 kişinin yaralandığını bildirildi.

Amasya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 104 kişi yaralandı

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Geride kalan Kurban Bayramı tatili sürecinde Amasya giriş çıkış ve kara yollarında trafik tedbirleri alındığı aktarılan açıklamada, "Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri 23 bin 496 araç denetledi, 12 bin 500 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca Amasya sınırları içerisinde 9 günlük bayram tatili sürecinde 109 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 104 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Amasya Kurban Bayramı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Arhavi'de yaz spor okulları faaliyete başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Tekirdağ'da 600 dekarlık buğday ekili alan yandı
18:03
Türk satrancı Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor
17:36
Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımı yasaklandı
17:23
Yumaklı: TMO'nun geçtiğimiz yıl kadar ürün alabilecek kapasitesi mevcut
17:21
LGS tercih süreci başladı
17:16
Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 39,8 azaldı
Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımına katıldı
Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımına katıldı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ