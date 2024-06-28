Amasya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 104 kişi yaralandı

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Geride kalan Kurban Bayramı tatili sürecinde Amasya giriş çıkış ve kara yollarında trafik tedbirleri alındığı aktarılan açıklamada, "Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri 23 bin 496 araç denetledi, 12 bin 500 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca Amasya sınırları içerisinde 9 günlük bayram tatili sürecinde 109 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 104 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.