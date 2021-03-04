Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti ile ilgili Ataşehir'de yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Mart'ta Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler E.K. ve U.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1075 lira ele geçirildi.
Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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