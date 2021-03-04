İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti ile ilgili Ataşehir'de yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Mart'ta Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.K. ve U.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1075 lira ele geçirildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.