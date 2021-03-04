Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kaçak avlanan 54 kişiye 198 bin 503 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da kaçak avlandıkları gerekçesiyle 54 kişiye 198 bin 503 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde ocak ve şubat ayılarında av koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 54 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 198 bin 503 lira idari para cezası uygulandı.
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