İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan bir kediye otomobilin çarptığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ve yaralı kediyi kliniğe götüren ekipler, hayvanın arka sol ayağının kırıldığını tespit etti.

Ameliyatla ayağına platin takılan kedinin, hamile olduğu anlaşıldı. Bir ay gözlem altında tutulan kedi, bir yavru dünyaya getirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İznik Belediyesi Veteriner Hekimi Mertkan Bahçekapılı, kediyi bulduklarında durumunun ağır olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Anında müdahale ederek röntgenini çektik. Arka sol ayağında zor bir kırık olduğunu tespit ettik. Röntgen sırasında bir de yavrusu olduğunu gördük. Platin yaparak taktık. Bir aydır gözetimimiz altında olan kedi, geçtiğimiz gün bir yavru dünyaya getirdi. Yavru da anne de gayet sağlıklı. Bir süre daha gözetimimiz altında duracaklar."