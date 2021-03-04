Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta camilerden yardım kutularındaki parayı çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde camilerden yardım kutularındaki parayı çaldığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 camiden yardım kutularındaki paranın çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarından failin S.Ş. (40) olduğunu belirledi.
Şüpheli, ilçedeki dinlenme tesisinde yakalandı.
S.Ş'nin Ankara, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'de de karıştığı hırsızlık suçlarından arandığı, 40 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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