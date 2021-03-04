Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Mehmet E'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle tamamen kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip tarlaya uçtu.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Mehmet E. ve Onur Ç. Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.