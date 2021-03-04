Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan iki hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 yıl 6 ay hüküm giyen M.B. (41) ile 9 yıl 2 ay cezası bulunan D.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.