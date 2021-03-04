Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan iki hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 22 yıl 6 ay hüküm giyen M.B. (41) ile 9 yıl 2 ay cezası bulunan D.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.
Son Haberler
- 10:28
- 10:17
- 10:19
- 10:07
- 10:11
Sıradaki Haber
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz