Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yolağzı köyünde kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekiplerce kazıda kullanılan iş aletleri de ele geçirildi.
Soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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