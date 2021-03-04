Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de iç çamaşırına gizlediği sentetik uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde tedbir aldı.
Afganistan uyruklu B.Ö'yü otobüsten indiğinde gözaltına alan ekipler, şüphelinin iç çamaşırında 94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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