Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASKi, İmrahor Vadisi'nde 1500 metrelik atık su ve yağmur suyu hattını yeniliyor
[Fotoğraf: AA]
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, İmrahor Vadisi'nde açıktan akan toplam 1500 metrelik atık su ve yağmur suyu hattını yenilemeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ASKİ'nin zamanla yıpranarak çevre sağlığını etkileyecek şekilde açıktan akan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilediği belirtildi.
Açıklamaya göre Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde artan konutlaşma sonrası bölgedeki çalışmalarını hızlandıran ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi'nde de 1500 metrelik hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar sonucu açıktan akan 750 metre kanalizasyon ile 750 metre yağmur suyu hattı yenilenecek.
ASKi yetkilileri, bölgede 2004'te yapılan atık su ve yağmur suyu hatlarının özellikle 2010'daki yoğun yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.
Etiketler: ASKİ
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