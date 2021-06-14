Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Köroğlu, "Yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır yanımızdasınız. Teşkilat ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Nice 182 senelere." dedi.
Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği ziyaret edilecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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