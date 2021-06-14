Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düzorman köyünde Metin Özbirol'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı. Sürünün bir anda dağılması üzerine 20 keçi merada kayboldu.

Köylüler tarafından aranan keçilerin bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi.

Ekipler, bölgede dronelerle havadan ve karadan çalışma başlattı.

Özbirol, AA muhabirine, keçilerinin yaklaşık 20 saattir kayıp olduğunu söyledi.

Keçilerin bulunması için devletin her kademesinin seferber olduğunu belirten Özbirol, "Devletimizden Allah razı olsun, ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Keçimiz kaybolsa devletimiz sahip çıkıyor. Allah devlete zeval vermesin." dedi.