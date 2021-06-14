Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanındaki törende Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın da katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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