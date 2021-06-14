İlçede dün akşam başlayan yağış sabah etkisini artırdı.

Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Şehit Mustafa Kurt Caddesi'nde bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Uludağ Caddesi'nde asfalt yol, yağışın etkisiyle yer yer dağıldı. Mandıras Alt Geçidi de sular altında kaldı.

Araç sürücüleri ve yayalar ulaşımda zorluklar yaşadı.