Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de beyaz eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım aksadı.
Adana'dan Kayseri'ye beyaz eşya taşıyan A.K'nin kullandığı 01 ACJ 437 tır, Kayseri-Niğde kara yolu İncesu ilçesi Büyükkum mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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