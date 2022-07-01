Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi.

İlk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de basına kapalı olarak devam etti.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Komisyonun dünkü çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret bugün belirlendi.

Asgari ücret temmuz ara zammı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte bir araya gelerek açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz çalışmalarını yaptı, emekçilerimizi enflasyona karşı dün koruduğumuz gibi bugün de koruyacağız" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret bir başlangıç hedefidir. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize üzerine çıkılmasını istirham ediyorum. Tüm çalışanlarının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmaması konusu devam edecek" diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Umarım bugünkü rakam toplumu memnun edecek bir rakam olur" şeklinde konuştu.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıkladı. Erdoğan " Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir. Asıl düzenlemeyi yılbaşında yapacağız. " dedi.

Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olarak belirlendi.