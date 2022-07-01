Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, E.T. ve M.F.A'nın uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerden E.T'nin evindeki aramada, satışa hazır bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.