Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta incelemede bulundu
[Fotoğraf: AA]
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki işletmelerde incelemede bulundu.
Akduman, programı kapsamında Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünün Çamalan ve Gülek mahallelerindeki çalışmalarını yerinde inceledi.
Akduman, burada yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Kuşçular Mahallesi'ne geçen Akduman, burada yapılacak yangın ilk müdahale ekip binasının yer tespitini gerçekleştirdi.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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